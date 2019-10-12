طائرة تركية علقت بمطار إيراني 50 يومًا بسبب العقوبات الأمريكية

علقت طائرة ركاب مدنية تركية في أحد المطارات الإيرانية لأسابيع، بعد تعرضها لخلل فني في أحد محركاتها وعدم قدرتها على العودة إلى الأراضي التركية، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران في قطاع الطيران، وفق تقارير إخبارية.

وأفادت صحيفة ”كيهان“ في نسختها اللندنية نقلًا عن مصادر تركية -لم تسمها- بأن طائرة مدنية تابعة لشركة ”تركيش ايرلايز“ التركية من طراز إيرباص (A330-200) عالقة في مطار الخميني الدولي في إيران منذ أكثر من 50 يومًا، بعد تعرضها لخلل فني.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة التركية تعرضت لخلل فني في أحد المحركات، حيث وجدت نفسها عالقة في المطار الإيراني؛ نظرًا لمواد العقوبات المفروضة على طهران في قطاع الطيران، فيما نُقل الركاب في طائرة أخرى إلى العاصمة النرويجية أوسلو.

ووفقًا لمواد العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، يُحظر دخول أو استيراد قطع غيار طائرات من الشركات الأجنبية إلى طهران؛ ما يعني فشل الطائرة التركية في إدخال محرك جديد إلى الأراضي الإيرانية.

وفي حادثة مشابهة، تعرضت طائرة ركاب نرويجية في ديسمبر/كانون الأول الماضي للبقاء في مطار شيراز الدولي (جنوبي إيران) لأكثر من أسبوعين، بعد تعرضها لخلل فني في أحد محركاتها وهبوطها اضطراريًا في المطار الإيراني، فيما لم تتمكن من إدخال قطع غيار من الخارج لإصلاح المحرك بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.

وتشهد صناعة الطائرات في إيران أزمة، تصاعدت حدتها منذ إعلان الولايات المتحدة اعتزامها الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران، إذ بادرت كبرى شركات الطائرات في العالم بالخروج من الأسواق الإيرانية، ومن أبرزها ”بوينغ وإيرباص“.