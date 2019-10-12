السعودية تنفي مهاجمة الناقلة الإيرانية

نفت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أي مزاعم بشأن ضلوعها في هجوم صاروخي قالت وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت له، أمس الجمعة، في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي: إنه ”عند الساعة ( 11:47 ) من يوم الجمعة 12/ 2/ 1441 هـ تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة تتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة، والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ ”كسر“، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة“.

وأضاف: ”عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق؛ بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلًا بحريًا جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز“.

وأوضح المتحدث أنه ”عند الساعة ( 15:50 ) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلًا بحريًا، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلًا بحريًا عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة“.

وقال المتحدث: إن المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.