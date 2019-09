مشينا قبرص.. أمير سعودي يقود حملة للسياحة في الجزيرة المتوسطية كبديل لتركيا

View this post on Instagram

أمير سعودي شاب يتقدم بحملة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، تدعو لاتخاذ دولة قبرص بشقها اليوناني، وجهة سياحية للسعوديين كبديل لتركيا، بالتزامن مع تطور ملحوظ في علاقة الرياض ونيقوسيا. . وقال الأمير محمد بن نواف آل سعود، وهو طيار عسكري سعودي، في تفاعل مع حملة "#مشينا_قبرص"، إن الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط بالقرب من اليونان وتركيا، ستكون وجهته السياحية في الصيف المقبل. . ولم يكن الأمير الشاب هو الوحيد الذين أعلن نيته السفر إلى قبرص، بغرض السياحة، بل انضم إليه مدونون سعوديون آخرون، أبدوا رغبةً بزيارة الجزيرة. . وجاءت الحملة عقب زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف إلى قبرص، هي الأولى من نوعها لوزير خارجية سعودي بالتزامن مع تطوير العلاقات الرسمية بين البلدين، وإجراء مباحثات مشتركة في شتى المجالات.