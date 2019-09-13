مشينا قبرص.. أمير سعودي يقود حملة للسياحة في الجزيرة المتوسطية كبديل لتركيا

تقدم أمير سعودي شاب، بحملة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، تدعو لاتخاذ دولة قبرص بشقها اليوناني، وجهة سياحية للسعوديين كبديل لتركيا، بالتزامن مع تطور ملحوظ في علاقة الرياض ونيقوسيا.

وقال الأمير محمد بن نواف آل سعود، وهو طيار عسكري سعودي، في تفاعل مع حملة ”#مشينا_قبرص“، إن الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط بالقرب من اليونان وتركيا، ستكون وجهته السياحية في الصيف المقبل.

الصيف الجاي انشاء الله #قبرص ???????? — محمد بن نواف آل سعود (@mohammednawaf7) September 12, 2019

ولم يكن الأمير الشاب هو الوحيد الذين أعلن نيته السفر إلى قبرص، بغرض السياحة، بل انضم إليه مدونون سعوديون آخرون، أبدوا رغبةً بزيارة الجزيرة.

#مشينا_قبرص

جنة الله فأرضه مشينا للقبرص للسياحه — محمد البيضاني (@mohammad9143) September 12, 2019

وجذبت الحملة عددًا كبيرًا من السعوديين الذين أيدوا اختيار الشق اليوناني من جزيرة قبرص، كوجهة سياحية جديدة لأبناء المملكة، ومقاطعة تركيا التي تنشط دعوات مستمرة في السعودية لمقاطعتها بالتزامن مع تدهور صامت لعلاقات البلدين في الأشهر الأخيرة.

#مشينا_قبرص

سبق زرت قبرص

بكل صراحه بلد جميل اهلها ودودين

عندهم ارخبيل جميل جداً بأمكانك الاسترخاء في احد جزره 🙂 — رائد بن صالح (@Raed_abomuoti) September 12, 2019

وجاءت الحملة عقب زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف إلى قبرص، هي الأولى من نوعها لوزير خارجية سعودي بالتزامن مع تطوير العلاقات الرسمية بين البلدين، وإجراء مباحثات مشتركة في شتى المجالات.

وخطفت زيارة العساف، أنظار المحللين السياسيين، واعتبرها كثيرون ورقة جديدة تستخدمها الرياض ضد أنقرة بعد الخلاف الذي اندلع بين البلدين في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس التنفيذي لشركة ”طيران ناس“ السعودية، بندر المهنا قوله، إن شركته سوف تفتح خطًا مباشرًا إلى قبرص اعتبارًا من مايو/أيار 2020 كوجهة صيفية جديدة.

ويقول دعاة مقاطعة السياحة في تركيا، إن الدول المحيطة بها، مثل جورجيا وقبرص، تتوفر فيها أماكن وطبيعة مشابهة لتركيا، بجانب أسعار مقاربة لتركيا، ما يجعل منها بدائل مناسبة.

وأصبحت تركيا في السنوات العشر الماضية، وجهة رئيسية للسياح القادمين من السعودية وعدد من دول الخليج، حيث تعمل أنقرة على خطط لجذب السياح إليها من مختلف دول العالم، بالتزامن مع اندلاع الحروب والدمار والفوضى في عدد من دول المنطقة عقب أحداث ”الربيع العربي“، والتي كانت تشكل وجهات منافسة لتركيا.

وحافظت السعودية وتركيا على العلاقة الرسمية بينهما رغم التوتر الصامت بينهما كما تصفه بعض التحليلات السياسية، ليظهر أثر ذلك التوتر في سياسات البلدين الخارجية وما يُكتب في الصحافة الصادرة في الرياض وأنقرة، بجانب دعوات لمقاطعة السياحة والاستثمار.