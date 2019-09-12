كم حجم العوائد التي ستحققها ”أرامكو“ السعودية من بيع 1% من أسهمها؟

من المتوقع أن تحقق شركة ”أرامكو“ السعودية عائدًا ضخمًا من بيع 1% فقط من أسهمها في السوق المحلي كطرح أولي قد يوازي العوائد المجتمعة لطروحات الشركات المسجلة في السوق المالي السعودي على مدى الـ10 سنوات الماضية، بحسب وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية.

وأشارت في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن أكبر شركة نفط في العالم ستطرح هذه النسبة في السوق السعودي ثم تقوم بطروحات مماثلة في السوق الدولي في إطار خطة لبيع حوالي 5% من أسهمها لتحقيق التمويلات اللازمة لرؤية 2030.

وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن أن القيمة السوقية لـ“أرامكو“ تصل إلى ترليوني دولار في حين تقدرها الوكالة بنحو 1.1 ترليون دولار ويقدرها محللون بحوالي 1.5 ترليون دولار.

وبيّنت أنه على افتراض أن القيمة السوقية بنحو 1.5 ترليون دولار فإن العائد من طرح 1% سيوازي إجمالي عوائد الطروحات التي قامت بها 72 شركة بدأت في التعامل في السوق السعودي على مدى الـ10 سنوات الماضية.