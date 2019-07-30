أبوظبي تنشئ صندوقًا بقيمة 163 مليون دولار لتمويل ”الفعاليات الكبرى“

دشنت إمارة أبوظبي صندوقًا جديدًا بقيمة 600 مليون درهم (163.4 مليون دولار) ”للفعاليات الكبرى“، من أجل تمويل الشركاء العالميين المحتملين في مجال الترفيه، في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز السياحة، وتنويع الاقتصاد بدلاً من اعتماده على النفط.

وتنفق أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات بالفعل على الصناعة والسياحة والبنية التحتية للتخلي عن الاعتماد على النفط.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف سعيد غباش في بيان اليوم الثلاثاء: إن ”هذه المبادرة ستعمل على استقطاب أفضل المنظمين لفعاليات الأعمال والترفيه من شتى أنحاء العالم، وتقديم أبوظبي كوجهة لاستثمار وقتهم وجهدهم فيها“.

ويعتبر هذا الصندوق جزءًا من مبادرة استثمار وإصلاح واسعة النطاق بقيمة 50 مليار درهم، تعرف باسم ”غدا 21“.

وتشمل المزارات السياحية الحالية في أبوظبي، مضمار سباق ”فورمولا وان“، ومتحف ”اللوفر“ أبوظبي، ومدينة ”عالم وارنر براذر أبوظبي“ الترفيهية، إلى جانب متحفي ”جوجنهايم وزايد الوطني“ اللذين لا يزالان قيد الإنشاء.