اقتصاد أبوظبي ينمو 5.7% في الربع الأول من 2019

قال مركز الإحصاء في أبوظبي اليوم الثلاثاء؛ إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نما 5.7 بالمئة في الربع الأول من 2019، مدفوعًا بدرجة كبيرة بنمو القطاع النفطي.

وقال المركز؛ إن ”الناتج الإجمالي للإمارة بلغ 207 مليارات درهم ما يعادل 56.4 مليار دولار في الربع الأول مقارنة مع 196 مليار درهم في الفترة نفسها قبل عام“.

وتستثمر العاصمة الإماراتية الغنية بالنفط مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية لتنويع موارد اقتصادها بدلًا من الاعتماد على الخام.

جاء نمو اقتصاد أبوظبي في الربع الأول من 2019 مدفوعًا بنمو القطاع النفطي، في حين واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق معدلات نمو مستقرة، حسبما قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وقفز الناتج النفطي لأبوظبي 12.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 106.8 مليار درهم، ليسهم بنسبة 51.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في الربع الأول من 2019.

كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد قالت في وقت سابق هذا العام، إن إعادة فرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيضات الإنتاج أواخر العام الماضي، قد كبح توقعات المدى القريب لإنتاج النفط والغاز في أبوظبي.

لكنها أضافت أن زيادة في الإنتاج قبيل إعلان التخفيضات مباشرة نتجت عن مخصصات للعام 2019 أعلى قليلًا من إنتاج العام الماضي.

الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق، وتضخ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا، وهي تعتزم زيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميًا بحلول 2020.

يأتي معظم ذلك النفط من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).