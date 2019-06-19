للالتفاف على إجراءات عقابية أمريكية‎.. إيران تعفي السياح الأجانب من ختم جوازاتهم

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأربعاء، موافقة الرئيس حسن روحاني، على إعفاء السياح الأجانب الذي يزورون إيران من ختم جوازاتهم في جميع مطارات البلاد لتلافي المشاكل التي تسببها لهم الولايات المتحدة بسبب زيارتهم إلى إيران.

وقال ربيعي خلال حديث للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن“الرئيس حسن روحاني وجّه الجهات المعنية بعدم ختم جوازات سفر السياح الأجانب في كافة مطارات البلاد لتلافي المشاكل التي تسببها لهم الولايات المتحدة“.

وأضاف:“القرار لجذب المزيد من السياح الأجانب، والولايات المتحدة، لسوء الحظ، خلقت وضعًا فيه الخطط الإرهابية التي تتبعها والتي تستهدف إيران، ونخشى أن يواجه السياح الأجانب بعد زيارتهم إيران، مشكلة أو مقاطعة من قبل أمريكا“.

ومنذ نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تم تطبيق قانون لا يستطيع المواطنون من 38 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، الذين سافروا إلى دول مثل إيران خلال السنوات الخمس الماضية، الحصول على تأشيرة واستخدامها مثل الماضي.

وتشمل هذه القيود الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة في هذه البلدان الثمانية والثلاثين، بمن فيهم الإيرانيون من مواطني البلدان المعفاة من التأشيرات، مثل: بريطانيا، أو أستراليا، أو فرنسا، ويجب على هؤلاء الأشخاص التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة والاستفادة من استخدام العقد، وتم رفض الإعفاء من التأشيرة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية رئاسته حظرًا على مواطني بعض البلدان، بما في ذلك إيران، من دخول الولايات المتحدة.