بومبيو: أمريكا ستواصل حملة الضغط على إيران

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط على إيران، وستواصل ردع العدوان في المنطقة، لكنها لا تريد للصراع مع طهران أن يتصاعد.

وقال بومبيو للصحفيين في قاعدة ماكديل التابعة لسلاح الجو في فلوريدا: ”تبادلنا رسائل عديدة، وحتى في الوقت الحالي، لنوصل لإيران أننا هناك لردع العدوان“.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، الخميس، والذي حملت واشنطن إيران المسؤولية عنه.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة نشرتها مجلة تايم، الثلاثاء، إنه مستعد للقيام بعمل عسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ للقوة لحماية إمدادات النفط من الخليج. وأضاف أن تأثير الهجوم على ناقلتي نفط نرويجية ويابانية في خليج عمان ”طفيف للغاية“ حتى الآن.

وقال بومبيو: ”الرئيس ترامب لا يريد الحرب، وسنواصل توصيل تلك الرسالة، بينما نفعل ما يلزم لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة“.

وأضاف: ”نريد الآن التأكد من أننا نواصل فعل ذلك حتى نحصل في النهاية على فرصة إقناع إيران بأنه ليس من مصلحتها التصرف بهذه الطريقة“.