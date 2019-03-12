تعرف على أفضل المدن في العالم 2019‎

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قائمة بأفضل مدن في العالم، التي احتوت على 48 مدينة من بينها دبي وأبو ظبي.

تصدرت نيويورك قائمة أفضل مدن العالم متفوقة على ملبورن ولندن وشيكاغو، وذلك بفضل مزيجها الممتاز من المطاعم والبارات والثقافة والترفيه، وفقًا لدراسة أجرتها شركة ”تايم أوت“ التي تصدر كل عام مؤشرها السنوي، والذي يسجل درجات على فئات مثل الطعام والشراب والثقافة والود والقدرة على تحمل التكاليف والسعادة.

واحتلت ملبورن المرتبة الثانية في جميع المجالات من حيث السعادة والإبداع والأكل والموسيقى الحية، وجاءت شيكاغو في المرتبة الثالثة ولندن في المرتبة الرابعة ولوس أنجلوس في الخامسة.

وخارج الخمسة الأوائل، توجد لدى العديد من المدن حول العالم في مؤشر ”تايم أوت“ إحصائيات مميزة، فوجدت الدراسة أن بانكوك هي العاصمة العالمية لتناول الطعام في الشوارع، ويزورون المزيد من أسواق المواد الغذائية ويلتقطون المزيد من الوجبات السريعة أكثر من أي مكان آخر.

ولا يمكن لأي مدينة أخرى أن تتفوق على مدريد عندما يتعلق الأمر بالحانات والخروج؛ فهي المدينة الرائدة في العالم في ذلك الأمر.

وتعد باريس أكثر الأماكن اجتماعًا في العالم على الرغم من إعلان الباريسيين أن مدينتهم هي الأقل ودية.

ولم تتضمن القائمة سوى مدينتنين عربيتين وهما دبي التي جاءت في المرتبة الثانية والثلاثين وأبوظبي في المرتبة الأربعين.