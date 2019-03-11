للمرة الأولى.. ”مهرجان مترو دبي للموسيقى“ ينطلق الأسبوع المقبل

تستضيف محطات للمترو في دبي، حفلات وعروضًا موسيقية تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر أسبوعًا، وذلك ضمن مبادرة ترفيهية هي الأولى من نوعها في الإمارة، التي يسكنها ملايين العمال الأجانب من عشرات الجنسيات.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الإثنين، أن ”مهرجان مترو دبي للموسيقى“ سيقام خلال الفترة من 17 وحتى 23 آذار/مارس الحالي، بمشاركة 25 عازفًا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم.

ووفق المنظمين، فإن ”الحفلات والعروض الموسيقية ستقام في 5 محطات للمترو، بينها محطة برج خليفة/دبي مول الواقعة في منطقة تضم أعلى برج في العالم، وأحد أكبر المراكز التجارية“.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن العروض ”المُستلهَمة من ثقافات مختلفة“ ستقام في أيام المهرجان على فترين، الأولى من السادسة وحتى الحادية عشرة صباحًا، والثانية من الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساء.

ويربط خط مترو دبي شمال الإمارة بجنوبها، ويستخدمه يوميًا مئات الآلاف من سكان دبي البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، غالبيتهم العظمى من الأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة ويحملون جنسيات عشرات الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية وغيرها.

وفي 2018، استحوذ ”مترو دبي“ على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، وهي 35 بالمئة من أصل 589 مليون راكب.

وقالت منى غانم المري، المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن فكرة مهرجان الموسيقى ”جاءت انطلاقًا من حرصنا على تنظيم فعاليات تكون الأقرب إلى الجمهور في أكثر المواقع الحيوية من دبي، التي ترتادها أعداد كبيرة من الناس يوميًا“.

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، حيث تضمّ الإمارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندقه ”السبع نجوم“.

وفي 2018، استقبلت دبي 15,92 مليون زائر، وهو عدد قياسي، بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام 2017.