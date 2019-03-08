تصميم أعمق مسبح في العالم متاح للسباحين العاديين (صور)

أتاحت بولندا فرصة الغوص للجميع وليس فقط للغواصين المحترفين، في إنشائها أعمق مسبح في العالم، بمزايا فريدة، في إحدى مدنها ”مشتشونوُف“.

وصممت أسفل المسبح، الذي أطلقت عليه اسم ”ديب سبوت“، نفقًا تحت الماء، ويشمل غواصات مدعمة بجهاز للتنفس تحت الماء المكتفي ذاتيًا، حتى يتمكّن السباحون العاديون من الغوص إلى أعماقه على مسافة 148 قدمًا، والذي يُعادل 27 حوضًا للسباحة بالحجم الأولمبي.

وسيُملأ المسبح بكمية مياه تصل 8000 متر مكعب، أو ما يعادلها من 27 حمام سباحة بمساحة 82 قدمًا.

ويطل المسبح المُقرر افتتاحه في الخريف المقبل، على فندق فاخر، وغرف مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من المطاعم.