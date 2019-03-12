بعد تحطم الطائرة الإثيوبية.. 6 دول و4 شركات تعلق استخدام ”بوينغ 737 ماكس 8“ الأمريكية

أعلنت 6 دول، و4 شركات طيران عملاقة، تعليق استخدامها لطائرات شركة ”بوينغ 737 ماكس- 8“ الأمريكية الأكثر مبيعًا، منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية التي راح ضحيتها 157 شخصًا.

وأعلنت كل من إثيوبيا والصين وإندونيسيا، وشركة طيران جنوب أفريقية، الاثنين، تعليق استخدام الطائرات المذكورة، في إطار ضمان حفظ الأمن، بعد حادثة الطائرة الإثيوبية التي وقعت الأحد.

ولاحقًا، انضمت سنغافورة والمكسيك وأستراليا وشركات طيران برازيلية وهندية وكورية جنوبية إلى تلك الدول في تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.

وتسببت حادثة الطائرة الإثيوبية بتدهور أسعار أسهم الشركة، إذ فقدت 13% من قيمتها الاثنين، في أكبر انخفاض في أسعار أسهم الشركة منذ عقدين تقريبًا.

وقالت الخطوط الجوية المكسيكية (ايرو مكسيكو) إنها علقت رحلات ”بوينغ 737 ماكس- 8“ على خلفية حادثة الطائرة الإثيوبية.

وأضافت، في بيان صادر عنها الاثنين، أنها أمرت بتعليق استخدام هذا النوع من الطائرات لضمان ”سلامة عملياتها وراحة بال زبائنها“.

من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني في سنغافورة، الثلاثاء، حظر استخدام جميع طائرات ”بوينغ 737 ماكس- 8“ بشكل مؤقت، من وإلى البلاد.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن ”طراز الطائرة نفسه شهد وقوع حادثتين في أقل من 5 أشهر؛ الأولى كانت إندونيسية، والثانية إثيوبية“، موضحة أن ”قرار التعليق ستتم مراجعته عندما تتوفر معلومات السلامة ذات الصلة“.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني في إندونيسيا، وقف استخدام الطائرات من نفس طراز تلك التي تحطمت في إثيوبيا، وقالت إنها علقت جميع رحلاتها من وإلى البلاد.

وقال مدير هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، شين كارمودي ، إنه بسبب الحادثين، فإن التعليق المؤقت لرحلات بوينغ 737 ماكس هو في مصلحة السلامة.

بدورها، قالت شركة ”غول“ البرازيلية للطيران – وهي ثاني أكبر الخطوط الجوية بالبلاد – في بيان صحفي، مساء الاثنين، إنها علقت استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8، بعد حادثة الطائرة الإثيوبية.

وأضافت الشركة التي تشغل 121 طائرة مصنعة من قبل ”بوينغ“، أنها على ثقة تامة في عمليات السلامة التي تقوم بها الشركة الأمريكية، وتتابع التحديثات حول التحقيق في الحادثة من أجل استئناف استخدام الطائرة في أقرب وقت ممكن، وفق ما نقلت وكالة ”أسوشييتد برس“.

ودخلت طائرات ”بوينغ 737 ماكس -8“ الخدمة في 2017، وتتميز بمحركات أكبر حجمًا وأقل استهلاكًا للوقود.

كذلك، أعلنت شركة ”جت إيرويز“ الهندية للطيران – وهي ثاني أكبر شركة طيران في الهند – تعليق استخدام طائرات ”بوينغ 737 ماكس 8“.

وأضاف الشركة، في بيان الثلاثاء، أنها أوقفت تحليق هذا الطراز من الطائرات في أسطولها، وأنها ”على اتصال بالشركة المصنعة“.

من جانبها، أعلنت شركة طيران ”ايستار جيت“ الكورية الجنوبية أيضًا، اتخاذ خطوة مماثلة لسابقاتها.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولة في الشركة (لم تسمها) أنه ستخدم محل تلك الطائرات، أخرى من طراز بوينغ 737-800 في رحلات إلى اليابان وتايلاند فقط.

وأوضحت المسؤولة أن قرار التعليق جاء استجابة لمخاوف العملاء، مضيفة أنها لن تستخدم تلك الطائرات لحين الانتهاء من مراجعة سلامتها.

يشار إلى أن وسائل إعلام عربية نقلت عن مصادر غير رسمية بالمغرب، أن المملكة أيضًا علقت استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8، على خلفية الحادثة الأخيرة.

وفي حال تأكد ذلك رسميًّا، يصبح عدد الدول المقاطعة للطراز المذكور من الطائرات 7 دول إلى جانب 4 شركات عالمية.

والأحد، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تتبع لها الطائرة المنكوبة، في بيان، إن 157 شخصًا كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم جميعًا، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون لـ35 جنسية مختلفة.

وتحطمت الطائرة قرب بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.