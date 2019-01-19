نائب إيراني: 50 % من طائراتنا مهترئة (صور)

قال عضو البرلمان الإيراني عن لجنة التنمية والإعمار، مجيد كيان بور، اليوم السبت، إن 50% من طائرات الركاب المدنية في البلاد “مهترئة”، مضيفًا أن بعض الطائرات لا تصلح للاستخدام حتى في الرحلات الداخلية فضلًا عن الخارجية.

وأوضح كيان بور، في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، أن الإحصائيات المنشورة والمتوفرة لدينا عن طائرات الركاب المدنية تؤكد أن 50% منها مهترئة ولا تصلح، مشيرًا إلى حاجة إيران لتحديث أسطول الطائرات.

ولفت إلى أنه بسبب إلغاء شركتي بوينغ وإيرباص لصفقات الطيران مع إيران نتيجة العقوبات الأمريكية، فإننا نسعى لشراء طائرات من روسيا أو أوكرانيا، مضيفًا أن “روسيا كانت قد أبلغتنا في الماضي أنه لا يمكنها بيع طهران طائرات مدنية بسبب العقوبات الأمريكية”.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 700 من أسماء الأشخاص والمؤسسات والطائرات والسفن لحظرها ضمن الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتابع النائب الإيراني أنه “في ظل العقوبات والوضع الحالي، فإن أفضل خيار لنا هو شراء طائرات مستعملة التي تقل عن 10 سنوات من العمر، حتى نتمكن من مساعدة صناعة الطيران”.

ويعاني قطاع الطيران في إيران، من مشاكل، من بينها نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة، بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، على خلفية إعلان إنسحابه في أيار/مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران.