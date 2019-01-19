تقرير أممي: الحوثيون يمولون الحرب من عائدات وقود قادم من إيران‎

المصدر: ا ف ب

ذكر تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أن وقودًا تم تحميله في مرافئ إيران، درّ عائدات سمحت للمتمردين الحوثيين بتمويل جهود الحرب في اليمن.

وقالت لجنة الخبراء في تقريرها الأخير للعام 2018، إنها “كشفت عددًا قليلًا من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة” لهذه العمليات، مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات.

وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يقع في 85 صفحة، وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أن الوقود كان “لحساب شخص مدرج على اللائحة”، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، مشيرة إلى أن “عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين”.

وستثير نتائج التقرير على الأرجح تساؤلات جديدة عن دعم إيران للمتمردين في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

وقال التقرير إن “الوقود يتم تحميله في مرافئ جمهورية إيران الإسلامية بموجب وثائق مزورة” لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأشار الخبراء في تقريرهم بعد زيارتهم السعودية لفحص بقايا أسلحة، إلى احتمال وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية.

وكان الخبراء قد ذكروا في تقرير سابق أنهم يحققون في هبات من الوقود بقيمة 30 مليون دولار، تقدمها إيران شهريًا إلى المتمردين.