الجيش اليمني يُسقط 6 طائرات مسيّرة إيرانية الصنع

أعلنت قوات الجيش اليمني، الاثنين إسقاطها 6 طائرات “مسيّرة” تابعة لمليشيات الحوثيين الانقلابية، خلال العشرة الأيام الماضية، في مناطق مختلفة من المحافظات اليمنية.

وبحسب موقع الجيش اليمني الرسمي، فإن معظم الطائرات التي تم إسقاطها خلال الأيام الماضية، كانت تحمل متفجرات على متنها، في محاولة لاستهداف مواقع قوات الجيش.

وتركزت هذه الطائرات على مديريات مختلفة من محافظتي صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين الحوثيين، ومحافظة الجوف، أقصى شمال اليمن.

وذكر الجيش اليمني، أن الطائرات المُسقطة تم فحصها، ليتبين أنها إيرانية الصنع، ليؤكد استمرار إيران في دعم المليشيات الحوثية بأسلحة متطورة تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في تحدٍ صارخ للقرارات الأممية، بهدف إطالة الحرب في اليمن، وزعزعة المنطقة، خدمة لمصالحها، واجندتها التخريبية”، وفقًا لما ذكره الموقع.

وكثّفت مليشيات الحوثيين الانقلابية، من استخدام طائراتها المسيرة للقيام بمهام الاستطلاع، ولشن هجماتها من خلال تفخيخ الطائرات، إذ شنّت الخميس الماضي، هجومًا على قاعدة العند الجوية، كبرى القواعد العسكرية في اليمن، خلال عرض عسكري لقوات الحكومة الشرعية، بوساطة طائرة مسيرة متفجرة، هاجمت المنصة الرئيسة للعرض، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 21 عسكري، بينهم رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع في اليمن اللواء محمد صالح طماح، الذي توفي صباح الأحد الماضي، نتيجة إصابته في الهجوم، الذي تبنته مليشيات الحوثيين.