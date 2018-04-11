الحرف الشعبية في ليبيا تمر بأوقات عصيبة (فيديو)

اشتكى حرفيون ليبيون من عدم تلقيهم أي دعم من حكومة الوفاق، مشيرين إلى أن الحرف الشعبية في ليبيا تمر بأوقات عصيبة.

وأفاد تقرير إخباري لقناة “TRT WORLD” التركية، بأن سبب تراجع السياحة في البلاد، يعود للأحداث التي تشهدها، ما أدى إلى تراجع مدخولات هذه الحرف، التي تنشط بشكل خاص في المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس.

وقال جمال دقزي، صانع الحرير الطبيعي: “هذه الحرفة جزء من هويتنا ودخل سياحي للبلد.. إنها مسؤوليتنا الأخلاقية للحفاظ على ثقافتنا، وعلى الحكومة التحرك لدعمنا”.

وأضاف: “نحن بحاجة أيضًا إلى تشجيع الشباب على المشاركة في عملنا”.

وعلى الرغم من كون الحرف التقليدية محورية في الثقافة الليبية، إلا أن الظروف الاقتصادية التي يعانيها السكان، فضلًا عن تراجع السياحة، وفقدان السيولة وارتفاع التضخم، تركت آثارها على أسواق المدينة القديمة، يضاف إلى ذلك صعوبة الحصول على المواد الأولية.

وقال صانع حرف يدوية آخر “دون دعم من الحكومة لا يمكننا إلا أن نناضل في ظروف صعبة”.

بدورها قالت المسؤولة في وزارة الاقتصاد، كريمة بايس، “إن لديهم خطة لدعم هذه الحرف والحفاظ على المدينة القديمة”.