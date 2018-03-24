الخطوط المصرية تستأنف رحلاتها إلى أربيل

أعلنت الخطوط الجوية المصرية، اليوم السبت، أنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى أربيل بالعراق، اعتبارًا من 13 نيسان/أبريل المقبل.

وقال رئيس شركة مصر للطيران، الطيار شريف عزت، في بيان، إن التشغيل سيبدأ بثلاث رحلات أسبوعية اعتبارًا من 13 نيسان/أبريل المقبل، على أن تسير رحلة رابعة اعتبارًا من ١٦ أيلول/سبتمبر المقبل.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال استفتاء الانفصال، في 25 أيلول/سبتمبر 2017، الذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”.

وجراء ذلك، فرضت بغداد إجراءات عقابية على أربيل بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وإغلاق المنافذ الحدودية بين الإقليم وإيران وتركيا، ونشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات الإقليم “البيشمركة”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، رفع الحظر الجوي عن مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية.