مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية إلى روسيا في فبراير

قالت مصادر في شركة مصر للطيران، إنه جارٍ إعداد جدول لرحلات الشركة إلى روسيا وذلك بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني هناك، حيث يتضمن الجدول تسيير 3 رحلات أسبوعيًا إلى موسكو ستقلع من مطار القاهرة مع بداية شهر فبراير .

وأضافت المصادر لـ”إرم نيوز”، أن مصر للطيران تعمل على إنهاء الترتيبات الخاصة باستئناف الرحلات الجوية مرة أخرى ، كما أن الشركة بصدد إرسال مدير مكتبها إلى موسكو لعودة فتح مكتب الشركة هناك ، كما استلمت شركة ايرو فلوت الروسية مكتبها بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة .

وكانت الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو قد توقفت غداة إسقاط طائرة روسية في عام 2015، شمال سيناء ومقتل 224 راكبًا، إلا أن وزارة الطيران قد أعلنت الشهر الماضي استئناف حركة الملاحة الجوية بين البلدين بعد توقيع اتفاقية أمنية مع وزارة النقل الروسي لعودة الطيران فبراير القادم ، وذلك بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة .