هي الأولى بعد رفع الحظر الجوي.. طائرة سعودية تهبط بمطار أربيل 

هبطت طائرة سعودية، اليوم الإثنين، بمطار أربيل الدولي في إقليم كردستان شمال العراق، هي الأولى منذ رفع الحظر الجوي عن مطارات الإقليم الأسبوع الماضي.

وقالت وسائل إعلام كردية، الإثنين، إن الطائرة “هبطت صباح اليوم الإثنين في مطار أربيل، ومن المقرر أن تقلع بمجموعة من المعتمرين إلى السعودية”.

ومن المقرر كذلك أن تبدأ اليوم أولى رحلات شركة “فلاي ناس” من مطار “جدة” إلى مطار “أربيل” الدولي، بأربع رحلات ذهابًا وإيابًا أسبوعية بين المدينتين.

كما ذكرت وسائل الإعلام الكردية، أن “طائرة تابعة لشركة فلاي دبي تقل مائة راكب، ستصل في الساعة الرابعة من عصر اليوم الإثنين إلى أربيل، لتنطلق بعدها إلى دبي”.

وفُرض الحظر الدولي على مطارات الإقليم، ضمن حزمة إجراءات عقابية اتخذتها بغداد ضد إقليم كردستان، إثر استفتاء الانفصال العام الماضي، فيما أعلنت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي رفع الحظر عن المطارات.