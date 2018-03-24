شركة طيران الملكة بلقيس تدشن أولى رحلاتها من الخرطوم إلى عدن

تدشن شركة طيران الملكة بلقيس، اليوم السبت، أولى رحلاتها من مطار الخرطوم إلى مطار عدن الدولي، ذهابًا وعودة.

وبحسب صحيفة “عدن الغد” اليمنية، من المقرر أن تكون الرحلة أقلعت من السودان الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي للخرطوم، لتصل إلى مطار عدن الدولي الساعة التاسعة صباحًا، بتوقيت اليمن.

فيما تقلع رحلة العودة الساعة العاشرة صباحًا، بتوقيت اليمن، من مطار عدن الدولي، وتصل مطار الخرطوم الساعة الثانية ظهرًا، بتوقيت السودان.

وتتخذ شركة طيران الملكة بلقيس من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا لها. وتعود ملكيتها لرجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسى.

وكانت الحكومة الشرعية وافقت في كانون الأول/ ديسمبر 2016، على إنشاء الشركة بهدف تقديم أسعار اقتصادية للمسافرين.

وتوقفت الخطوط العربية والدولية عن تسيير رحلات إلى اليمن منذ انقلاب الحوثيين في أيلول/ سبتمبر 2014.

وتحتكر الخطوط الجوية اليمنية التي تأسست عام 1978 رحلات الطيران من وإلى اليمن، ورفعت أسعار التذاكر لأول مرة في حزيران/ يونيو 2015 بنسبة 130%. وبررت رفع أسعار تذاكرها بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني.

ويعاني المسافرون من وإلى اليمن من صعوبات عدة تتمثل أهمها بارتفاع أسعار تذاكر الطيران وعدم انتظام رحلات الخطوط اليمنية بعد توقف رحلات الطيران الدولية عن السفر إلى اليمن.