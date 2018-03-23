اليمن.. مسلحون يقتحمون مبنى صحيفة بعدن ويختطفون عددًا من موظفيها‎

اقتحم مسلحون مجهولون، فجر اليوم الجمعة، مبنى مؤسسة الشموع للصحافة (مستقلة)، وصحيفة “أخبار اليوم” التي تصدر عنها، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن واختطفوا عددًا من العاملين فيها.

وقال بيان صادر عن إدارة المؤسسة الصحفية إن “المسلحين قدموا على متن ثلاث سيارات واقتحموا مبنى المؤسسة الواقع في المدينة الخضراء بمديرية دار سعد شمال عدن”.

وأوضح البيان، أن المسلحين اختطفوا عددًا من موظفي المؤسسة واقتادوهم إلى جهة مجهولة، دون توجيه أصبع الاتهام لأي جهة.

يذكر أن المؤسسة نفسها تعرضت مطلع آذار/مارس الجاري لاقتحام من مسلحين مجهولين أعقبه إحراق مطابعها بالكامل، وهو ما ألحق أضرارًا مادية بحسب إدارة المؤسسة.

وأدى ذلك إلى إيقاف صحيفة “أخبار اليوم” اليومية عن الصدور، كما توقفت طباعة عدد من الصحف المحلية التي تطبع في مطابع المؤسسة.