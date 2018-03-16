مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى موسكو في 12 أبريل المقبل

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم، اليوم الجمعة، إن الشركة قررت استئناف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو، اعتبارًا من 12 نيسان/أبريل المقبل.

وذكر مسلم في بيان صحفي، أن الشركة ستسير ثلاث رحلات أسبوعية إلى موسكو، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وجاء إعلان مصر للطيران بعدما قالت إيروفلوت، أكبر شركة طيران في روسيا، الثلاثاء الماضي، إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية في 11 نيسان/أبريل المقبل، في عودة لرحلات الطيران المدني بعد توقف لأكثر من عامين ونصف العام.

وأجرت روسيا ومصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر، بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في تشرين الأول/أكتوبر 2015 عقب تفجير طائرة ركاب روسية أثناء طيرانها فوق شبه جزيرة سيناء، بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ المصري، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.

وقالت إيروفلوت، إنها ستسير رحلات يومية في الفترة من 12 حزيران/يونيو إلى الثاني من تموز/يوليو المقبلين لتلبية زيادة في الطلب على السفر إلى روسيا التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.