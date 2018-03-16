ردًا على عقوبات واشنطن.. روسيا تعتزم توسيع قائمتها السوداء للأمريكيين‎

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله، إن موسكو سترد على حزمة عقوبات أمريكية جديدة بتوسيع قائمتها السوداء للأمريكيين.

ونسبت الوكالة لريابكوف قوله “من البداية نؤمن بمبدأ تساوي عدد الأشخاص على قوائم العقوبات. لذا سنوسع قائمتنا السوداء بمجموعة أخرى من الأمريكيين”.

وأضاف، أن روسيا لا تستبعد أي إجراءات إضافية في ردها على العقوبات الجديدة التي فرضت عليها بزعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية وشن هجمات إلكترونية، وهو ما تنفيه موسكو.

ونقلت الوكالة عنه قوله، إن موسكو ما زالت تريد الإبقاء على الحوار مع واشنطن، وإنها تتخذ إجراءات مضادة نتيجة “للتعنت السياسي الأمريكي”.

وأضاف “هؤلاء السياسيون (الأمريكيون) يلعبون بالنار بتدمير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لأنهم يزعزعون الاستقرار العالمي في الوقت نفسه”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، عقوبات على 19 مواطنا روسيا وخمسة كيانات فيما يشكل أكبر خطوة تتخذها الولايات المتحدة ضد موسكو منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة.