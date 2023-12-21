اتهام لموسكو بـ"السرقة": حبوب أوكرانيا تُصدّر على أنها روسية

اتهم تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، موسكو بسرقة محاصيل حبوب من مناطق في أوكرانيا، وبيعها مع الحبوب الروسية في الأسواق العالمية.

وقال التقرير إن ملايين الأطنان من المحاصيل المهمة تتم زراعتها في المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا، يصعب معرفة حجمها أو إلى أين ستذهب بالضبط، مشيراً إلى أنه رغم "استهلاك بعض تلك المحاصيل في المناطق ذاتها، إلا إنه يتم شحن كميات أخرى إلى روسيا أو يتم خلطها مع الحبوب الروسية وبيعها في السوق العالمية".

ونقلت الوكالة عن برنامج الأمن الغذائي والزراعة التابع لوكالة ناسا الأمريكية، أنه تم حصاد حوالي 6.4 مليون طن من القمح - وهو ما يعادل إجمالي إنتاج بلغاريا - وحوالي 1.5 مليون طن من بذور عباد الشمس في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا هذا العام.