اتهام لموسكو بـ"السرقة": حبوب أوكرانيا تُصدّر على أنها روسية
اتهم تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، موسكو بسرقة محاصيل حبوب من مناطق في أوكرانيا، وبيعها مع الحبوب الروسية في الأسواق العالمية.
وقال التقرير إن ملايين الأطنان من المحاصيل المهمة تتم زراعتها في المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا، يصعب معرفة حجمها أو إلى أين ستذهب بالضبط، مشيراً إلى أنه رغم "استهلاك بعض تلك المحاصيل في المناطق ذاتها، إلا إنه يتم شحن كميات أخرى إلى روسيا أو يتم خلطها مع الحبوب الروسية وبيعها في السوق العالمية".
ونقلت الوكالة عن برنامج الأمن الغذائي والزراعة التابع لوكالة ناسا الأمريكية، أنه تم حصاد حوالي 6.4 مليون طن من القمح - وهو ما يعادل إجمالي إنتاج بلغاريا - وحوالي 1.5 مليون طن من بذور عباد الشمس في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا هذا العام.
ورغم أن هذه الكمية لا ترجح كفة الميزان العالمي، إلا أن حجمها لا يزال كبيرا وغير محسوب في التقارير الصناعية التي يستخدمها التجار لقياس الإمدادات والصادرات؛ الأمر الذي قد يؤثر على الأسعار في السوق.
وقالت مديرة البرنامج في وكالة ناسا، هارفست إنبال بيكر-ريشيف: "نحن نتحدث عن كمية هائلة من القمح. من الهام أن تكون هذه المعلومات متاحة وشفافة، كما أننا نتحدث عن كمية الغذاء التي يتم حصادها وإنتاجها في الوقت الحالي".
وتشير بلومبيرغ إلى أن المنظمات التي تتنبأ بالمحاصيل تواجه معضلة بشأن المناطق المشمولة.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إن تقديراتها الخاصة بأوكرانيا تشمل شبه جزيرة القرم وليس الأراضي الأخرى المتواجدة تحت السيطرة الروسية.
ويشمل نظام المعلومات المتعلقة بالسوق الزراعية شبه جزيرة القرم كجزء من الاتحاد الروسي، لكنه يستبعد الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك وزابوريزهيا ولوهانسك وخيرسون، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وفقًا لبلومبيرغ.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إجمالي محصول روسيا يشمل حوالي بين 5 ملايين إلى 6 ملايين طن من القمح تم حصادها من المناطق التي يسيطر عليها الكرملين في أوكرانيا، وفقًا لوكالة إنترفاكس، بينما يؤكد رئيس جمعية القمح الأوكرانية أن الكمية قد تفوق ذلك.
وحذر المدعي العام السويسري العام الماضي التجار من الابتعاد عن المواد الغذائية التي "نُهبت" من أوكرانيا أو المخاطرة بارتكاب جريمة حرب، بحسب ما أفادت الوكالة.
وقال رئيس قسم الاستراتيجية والاستثمار في شركة سمارت القابضة، أرتيم سفيريد: "إن المراقبة ضعيفة على أصول الصادرات الروسية".
ويظهر بحث ناسا هارفست أيضًا أن حوالي 7% من الأراضي الزراعية في أوكرانيا هُجرت هذا العام، معظمها على طول الجبهات الأمامية، في وقت تدعو فيه مديرة الوكالة إلى الالتزام بـ"الشفافية" تجاه تلك الأرقام.