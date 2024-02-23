الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والتوتر في الشرق الأوسط

تتجه أسعار الذهب لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع إضافة إلى التوتر في الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 04:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2025.7 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعد 0.7% منذ بداية الأسبوع، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2035.3 دولار للأوقية.