الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والتوتر في الشرق الأوسط
تتجه أسعار الذهب لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع إضافة إلى التوتر في الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 04:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2025.7 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعد 0.7% منذ بداية الأسبوع، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2035.3 دولار للأوقية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحلل لدى ماركس إدوارد مير، أن "هناك قدرًا لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا".
وأوضح أن "عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب".
وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع إعلان ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، كما استهدفوا مدينة إيلات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، ما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 898.05 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 965.69 دولار، فيما صعدت الفضة 0.2% إلى 22.78 دولار للأوقية، لكنها انخفضت 2.6% هذا الأسبوع حتى الآن.