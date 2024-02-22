الذهب يستعيد بريقه بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقّب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية. وفق "رويترز".

وواصل مؤشّر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي؛ ما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعَّر بالعملة الأمريكية للمشترين في الخارج.

وبحلول الساعة الـ0328 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2026.7 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير/ شباط. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2036.9 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 955.63 دولار، فيما صعدت الفضة 0.1% إلى 22.89 دولار للأوقية.