الدولار ينخفض وسط ترقب لأسعار الفائدة

انخفض الدولار على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، متأثرا بانخفاض في عوائد سندات الخزانة عالميا، بينما يترقب المتعاملون محضر أحدث اجتماعات السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره، في وقت لاحق اليوم، لمزيد من الدلائل بشأن توقعات البنك المركزي لأسعار الفائدة.

مقابل الين، انخفضت العملة الأمريكية إلى أقل من 150 في التعاملات الآسيوية، وبلغ سعرها في أحدث التعاملات 149.97 ين؛ ما منح العملة اليابانية بعض الوقت لتنفس الصعداء، بعد أن ظلت قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسات السابقة.

في السابق، كان المتداولون يرون الوصول إلى مستوى 150 حدا يمكن أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية كما كان الحال في أواخر عام 2022.