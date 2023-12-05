خبراء "ديلويت": تحول الطاقة يُظهر إمكانات الاستثمار

في مشهد الطاقة المستدامة المتطور باستمرار، يؤدي التوجه نحو البدائل النظيفة إلى خلق بيئة قوية لاستثمارات عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ تستفيد الشركات بشكل استراتيجي من هذه الفرص للتوافق مع أهداف الاستدامة والأهداف المناخية.

وقالت مجلة سسبناليتي إن خبراء شركة ديلويت للاستشارات سلطوا الضوء على الاتجاهات الحالية، مؤكدين أهمية الكهرباء والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة واستشارات سوق الكربون.

الأعمال وضغط أصحاب المصلحة

تواجه الشركات في مختلف القطاعات ضغوطا متزايدة من أصحاب المصلحة بشأن المخاوف البيئية، ما يضطرهم إلى إعادة تقييم نماذجهم لتحقيق النجاح المستدام.

وفي حين يرى البعض أن الاستدامة مخاطرة يجب إدارتها، يرى آخرون أنها ميزة تنافسية، إذ يقدم قطاع الطاقة، الذي يعد مساهماً رئيسياً في الانبعاثات العالمية، فرصاً مربحة لنشر رأس المال، وتنويع نماذج الأعمال، وتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار.

استثمارات تحويل الطاقة وعمليات الدمج

ارتفعت الاستثمارات العالمية المتعلقة بتحول الطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، ما يعكس زيادة بنسبة 19٪ عن العام السابق، ومع ذلك، يجب أن يتضاعف هذا الرقم أربع مرات بحلول عام 2030، ليصل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي سنوياً لتحقيق الهدف المناخي المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.