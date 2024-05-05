"الطاقة" و"القوى العاملة" عائقان يهددان الطموحات الاقتصادية في فرنسا

تفتقر فرنسا إلى ما يكفي من الطاقة الخالية من الكربون لتحقيق زيادة قدرها 5 نقاط في الناتج المحلي الإجمالي على مدى 10 سنوات، كما أنها تواجه نقصاً في القوى العاملة المدربة، مع بقاء نحو 60 ألف وظيفة صناعية شاغرة، ليكشف تقرير حديث أن هدف زيادة حصة الصناعة الفرنسية من 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 سيكون بعيد المنال.

ورغم ذلك قالت صحيفة "لوموند" في تقرير نشرته، إن جهود الحكومة الفرنسية لتنشيط التصنيع منذ عام 2017 أسفرت عن نتائج إيجابية من حيث خلق فرص العمل وإنشاء مصانع جديدة.

ويشير التقرير الذي أعده أوليفييه لوناي، بتكليف من وزارة المالية لتوضيح مستقبل السياسات الصناعية في فرنسا، إلى إضعاف آمال الحكومة في إعادة التصنيع، حيث من المقرر أن يقدم لوناي، مستشار الصناعة السابق للرئيس فرانسوا هولاند، النتائج التي توصل إليها في الأيام المقبلة، وهو ما من شأنه أن يثبط على الأرجح تطلعات الحكومة.

وحددت الحكومة، بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون، هدفًا طموحًا يتمثل في رفع حصة الصناعة من 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بحلول عام 2035، بهدف اللحاق بالمتوسط الأوروبي.