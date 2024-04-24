الذكاء الاصطناعي يهدد شركات "صناعة الجنس"

أكد تقرير إخباري فرنسي أنّ المواد الإباحية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي أصبحت تهدد شركات "صناعة الجنس" وتطرح تحديات ومخاوف "أخلاقية" جديدة وفق وصفه.

ويسلط التقرير الذي نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء على أثر التقنيات والأدوات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي على هذا المجال، و"الارتباك" الذي أحدثه على "هذه السوق"، بعد التأثيرات الواسعة للذكاء الاصطناعي على مجالات مثل الطب والتربية والعلوم والماليّة.

ووفق التقرير تسمح هذه الأدوات الجديدة لمنشئي المحتوى بإنتاج محتوى جنسي متنوع مع تقليل تكاليف الإنتاج بشكل كبير، فهي توفر إمكانية الوصول إلى المحفزات الجنسية الشخصية التي تلبي احتياجات ورغبات الأفراد على نطاق واسع.

وحذّر التقرير من أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلة الإفراط في استهلاك المواد الإباحية، وانتشار التزييف العميق، وإنتاج محتوى غير قانوني مثل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إضافة إلى تأثير المواد الإباحية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي على العمالة، واحتمال أن تخلق مشكلات تتعلق بحقوق الطبع والنشر، بالإضافة إلى التأثير على وظائف العاملين في مجال الجنس ومنشئي المحتوى للبالغين.