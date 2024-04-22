وسط آمال ومخاوف.. الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الأزياء

بين الإبداع والخبرة التقليدية، يحاول الذكاء الاصطناعي ترسيخ مكانته في عالم الموضة، لا سيما خلال اليوم العالمي للأزياء في 21 أبريل/ نيسان من كل عام.

ودفع ذلك منصة eMode، في مدرسة "شوليه فاشون هاي سكول" الفرنسية، إلى إجراء عرض بتقنية الذكاء الاصطناعي.

المستشار الفرنسي المتخصص في تصميم الأزياء بتقنية الذكاء الاصطناعي، داتيه تيتيجان، قال في تصريحات على هامش المؤتمر، إن التصميمات بتقنية الذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية للمصنعين العاملين في هذا القطاع، معتبرًا أنها أحدثت ثورة في عالم الأزياء، بحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.