دراسة: صناعات اللحوم الحيوانية تعيق البدائل الخضراء في أوروبا وأمريكا

كما حصل مربو الماشية في الاتحاد الأوروبي على 50% على الأقل من دخلهم من الإعانات المباشرة، أما بالنسبة للإنفاق على البحث والابتكار، فقد ذهب 97% من هذه المخصصات إلى مزارعي الحيوانات؛ بهدف تحسين الإنتاج.

وقالت الصحيفة: "بالرغم من أن خفض استهلاك اللحوم والألبان في الدول الغنية يُعد أمرًا حيويًا لمعالجة أزمة المناخ؛ كونه يقلل من التلوث واستخدام الأراضي والمياه وتدمير الغابات، إلا أن الإنتاج الحيواني لا يزال يتسبب بنحو 15% من إجمالي انبعاثات الحرارة العالمية".

وقال البروفيسور "إريك لامبين"، أحد المشاركين في الدراسة، إن "الحكومات تجنبت، في إرشاداتها الغذائية، تسليط الضوء على التأثير البيئي لإنتاج اللحوم وحظر المنتجات البديلة؛ بفعل أن الأموال التي يدفعها منتجو اللحوم الحيوانية للضغط على صانعي القرار أكثر بـ 190 مرة في الولايات المتحدة، وأكثر ثلاث مرات في الاتحاد الأوروبي، من الأموال التي يدفعها منتجو اللحوم النباتية.

وأشار "لامبين" إلى أن معالجة المشكلة تتطلب سياسات حكومية تضمن أن يعكس سعر اللحوم تكاليفها البيئية عن طريق الضرائب، وزيادة البحث عن البدائل، وتحسين معرفة المستهلكين".

وأوضح بأن "المبادئ التوجيهية الغذائية تتشكل بتأثير قوي من ممثلي الصناعة، ومع ذلك، فقد تمت إعادة كتابة إرشادات البلدان الإسكندنافية للتو، وللمرة الأولى وبشكل واضح تروج لنظام غذائي نباتي في الغالب".

ورأى "لامبين" أن هناك بصيص أمل في التحول إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، مع مقترحات الاتحاد الأوروبي لتسريع التحول المقرر اعتماده هذا العام، والتمويل في قانون خفض التضخم الأمريكي لمساعدة المزارعين على خفض الانبعاثات، وكذلك موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على منتجات اللحوم المصنعة مخبريًا".

المصدر: صحيفة الغارديان