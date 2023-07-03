انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، حيث قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة بتوقعات بتقليص الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنتها مجموعة أوبك+.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أي 0.3 بالمئة إلى 75.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0044 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8 بالمئة يوم الجمعة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أي 0.3 بالمئة مسجلاً 70.41 دولار بعد أن أغلق مرتفعاً 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو/حزيران، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضاً فصلياً ثانياً حيث تباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.