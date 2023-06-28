النفط يصعد بدعم تراجع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، وسط مخاوف في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، وذلك عقب بيانات كشفت تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً، بما يعادل 0.4 % إلى 72.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 002:2 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3 % إلى 67.94 دولار للبرميل.

كما انخفض كلا العقدين بنحو 2.5 % في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة.