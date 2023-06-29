النفط ينخفض وسط مخاوف من تأثير رفع الفائدة مجدداً على الطلب

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس تريدنج) التابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "غيرت السوق اتجاهها بفعل تجدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة مجددا في الولايات المتحدة وأوروبا وهو ما سيقلل الطلب العالمي على النفط".

وكرر قادة أكبر بنوك مركزية في العالم التأكيد، الأربعاء، على اعتقادهم في أنه ستكون هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر من أجل ترويض التضخم الجامح لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أن بمقدورهم فعل ذلك دون التسبب في ركود.

ولم يستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة مجددا في الاجتماع التالي للبنك بينما عززت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التوقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو تموز.

وساهم في زيادة الضغط على أسعار النفط استمرار تراجع الأرباح السنوية للشركات الصناعية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعدل في خانة العشرات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام إذ نال تراجع الطلب من هوامش الأرباح.