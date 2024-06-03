مصر.. إقرار موازنة تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات

أقر البرلمان المصري مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 التي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة خلال جلسة للمجلس، مشيرًا إلى أن التقرير العام للموازنة وتوصيات المجلس ستحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرًا إلى أنّ نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عامًا.

وقال معيط إن "الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، وإنها تحاول توسيع القاعدة الضريبية وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات".