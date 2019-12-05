مصر تستهدف بيع 6 آلاف فدان بالعاصمة الجديدة حتى يونيو 2020

قال مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المملوكة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية إن شركته تسعى لطرح 6 آلاف فدان للبيع بالعاصمة حتى يونيو/ حزيران 2020.

والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومًترا شرقي القاهرة، كان أُعلن عنها في مارس/ آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف أمين أن المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ ”40 ألف فدان تم بيع 17500 فدان منها حتى الآن، ونخطط لبيع ستة آلاف فدان حتى يونيو (حزيران) 2020“.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع.

وتتضمن المرحلة الأولى، التي تغطي نحو 168 كيلومترًا مربعًا، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال.

وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة الواقعة في الصحراء، اعتبارًا من منتصف 2020.