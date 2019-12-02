النيابة المصرية تحقق بتسريب فيديو انتحار طالب من أعلى برج القاهرة

قرر النائب العام المصري، فتح تحقيق موسع بشأن نشر فيديو لحادثة انتحار طالب جامعي من أعلى برج القاهرة قبل يومين، بعد تسريبه من كاميرات المراقبة التابعة للبرج.

وحسب ما أوردته صحيفة ”المصري اليوم“، اليوم الاثنين، فإنّ ”النيابة العامة ستنشر التفاصيل كافة ببيان مستقل فور انتهاء التحقيقات“.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر موقع ”فيس بوك“ يوثق لحظة انتحار شاب مصري يدعى نادر محمد جميل، من أعلى برج القاهرة يوم السبت.

وظهر الشاب قبل انتحاره في الفيديو برفقة شخص يحمل حقيبة، محاولًا إنقاذه لكنه فشل، فيما سادت حالة من الذهول على بعض الأشخاص الموجودين أثناء لحظة انتحاره.

وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة انتحار الشاب، أنه كان يمر بأزمة نفسية شديدة وضغوط لم يتحملها فدفعته للانتحار، وأشارت التحريات إلى أنه يدعى نادر محمد جميل، من مدينة نصر، وتخرج العام الماضي في قسم الهندسة الطبية بجامعة حلوان.