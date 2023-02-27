البنك الدولي: خسائر تركيا جراء الزلزال تجاوزت 34 مليار دولار
أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في الـ6 من شهر شباط/فبراير الجاري، والهزات الارتدادية التي أعقبته، تسببت بخسائر تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار.
وقالت المؤسسة في بيان، إن هذا المبلغ يساوي 4% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد العام 2021، موضحة أن التقدير لا يشمل كلفة إعادة الإعمار، التي "قد تتجاوز ضعفي" هذه القيمة، ولا تداعيات هذه الكارثة على النمو المقبل في تركيا.
ولا تزال تركيا تعيش على وقع صدمة الزلزال المدمر الذي ضرب 11 ولاية في السادس من فبراير الجاري، وأسفر عن دمار هائل وسقوط نحو 50 ألف قتيل.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قتل شخص وأصيب العشرات في ولاية ملاطية التركية، جراء زلزال جديد بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، قولها إن زلزالاً قوته 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطية شرق البلاد الساعة 12:04 (09:04 ت غ).