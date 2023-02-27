البنك الدولي: خسائر تركيا جراء الزلزال تجاوزت 34 مليار دولار

أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في الـ6 من شهر شباط/فبراير الجاري، والهزات الارتدادية التي أعقبته، تسببت بخسائر تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار.

وقالت المؤسسة في بيان، إن هذا المبلغ يساوي 4% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد العام 2021، موضحة أن التقدير لا يشمل كلفة إعادة الإعمار، التي "قد تتجاوز ضعفي" هذه القيمة، ولا تداعيات هذه الكارثة على النمو المقبل في تركيا.