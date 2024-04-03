نقل البنوك إلى عدن.. هل تكون مهمة "المركزي اليمني" سهلة؟

أقر البنك المركزي اليمني نقل المراكز الرئيسة لجميع البنوك العاملة في اليمن من مدينة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وجاء ذلك، في أعقاب إصدار ميليشيا الحوثي، عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال؛ مايعد إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية.

وأمهل البنك المركزي جميع البنوك المشمولة، فترة قدرها 60 يوماً للتنفيذ ونقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، "وأي بنك يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية".

قرار متأخر

ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز البروفيسور محمد قحطان، أن "القرار رغم صوابيته إلا أنه أتى متأخرا، ولم يعد بإلامكان تنفيذه".

وتوقع قحطان في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "تمتنع البنوك وشركات الصرافة المعنية عن نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن لصعوبة عملية النقل بسبب سلطة الأمر الواقع في صنعاء؛ الأمر الذي من شأنه تصعيد الصراع بين بنكي عدن وصنعاء، واتخاذ المزيد من القرارات التي من شأنها تعميق انقسام الجهاز المصرفي والعمل الوطنية".

واعتبر أن "الحل العملي الوحيد لهذه المشكلة هو التسريع بتوقيع خارطة الطريق التي ترعاها السعودية وعُمان وبدعم دولي، حيث تتضمن هذه الخارطة توحيد البنك المركزي والعملة الوطنية".