أطفال اليمن يواجهون المجهول بعد 9 سنوات من الحرب

حوّلت إحدى الأحجار المرمية في منطقة رعي الأغنام، شمالي محافظة تعز اليمنية، حياة الطفل عزام فكري، إلى كابوس مستدام، بعد فقدانه أحد أعضاء جسده النحيل.

لم يدرك عزام، ذو الـ 14 عاما، أن الجسم الذي حاول تحريكه متهيئًا للجلوس خلال استراحته من ملاحقة الأغنام التي يرعاها في أرياف مديرية مقبنة بمحافظة تعز، كان لغمًا فرديًا مموهًا على شكل حجر، تفننت مليشيا الحوثي في زرع الآلاف منها في مختلف المناطق اليمنية.

قذف الانفجار بالطفل مضرجًا بدمائه، ليستغرق نقله إلى مستشفى "الثورة" بمدينة تعز، نحو 6 ساعات بالسيارة، نتيجة مروره بطرق بديلة وطويلة، وسط استمرار قطع الحوثيين للطريق الذي يفصله عن المستشفى بقرابة نصف ساعة فقط "ما تسبب في بتر كف يده اليسرى وتضرر يده اليمنى، وإحدث إصابات طفيفة في وجهه"، طبقًا لمصادر حقوقية.

تداعيات كارثية

ويواجه أطفال اليمن، ظروفًا هي الأصعب، في بلد مصنّف بين أكثر الأماكن خطورة لنشأة الأطفال حول العالم، على وقع التداعيات المختلفة التي أفرزتها الحرب، طوال الأعوام التسعة الماضية.

وعلى الرغم من استمرار الهدنة غير المعلنة بين الأطراف اليمنية منذ ديسمبر من العام 2023، وانخفاض حدة القتال، إلا أن الأطفال يواصلون السقوط كضحايا لمخلفات الحرب كالألغام الأرضية والمتفجرات.

وتشير منظمة "يونيسف" في تقرير صدر الثلاثاء الماضي، إلى أن النزاع اليمني المندلع في 2015، تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 طفل يمني.

وتتعدد أوجه معاناة أطفال اليمن، ما بين القتل وارتفاع معدلات سوء التغذية ومحدودية الخدمات الصحية؛ إذ لا يزال قرابة 10 ملايين طفل، بحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة، بينهم 2.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما يواجه 49% من الأطفال دون الخامسة، التقزّم وسوء التغذية المزمن.

ويقول رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة في اليمن، أحمد القرشي، إن الحرب تسببت بتداعيات كارثية، وأهدرت حياة آلاف الأطفال اليمنيين، الذين قتلوا لأسباب مختلفة، كالقصف والألغام والمواجهات المباشرة والمجاعة، وأفقدتهم حقهم في الحصول على الاستقرار النفسي والعاطفي.

وأضاف في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن نحو 5 ملايين طفل يمني فقدوا حقهم في التعليم، فضلا عن حرمان الملايين منهم من التمتع بالخدمات الصحية التي تكاد تكون شبه منعدمة، في ظل ارتفاع معدلات العنف والجريمة والانتهاكات، سواء من قبل المجتمع أو الأسرة، على خلفية النزاع المسلح.