"تصعيد يعمق الانقسام".. ما مخاطر "عملة" الحوثيين الجديدة على اليمن؟

يبدأ اليمنيون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، تداول عملة معدنية جديدة مسكوكة من قبل "البنك المركزي" في صنعاء غير المعترف به دوليًا، وهو ما وصفه المصرف المركزي اليمني في عدن بأنه "تصعيد خطير وغير قانوني"، وسط تحذيرات من أزمة مصرفية إضافية تعمّق الانقسام الاقتصادي في البلد.

وأعلن ما يسمى بـ"البنك المركزي" في صنعاء الخاضع للحوثيين، أمس السبت، عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، بدعوى "مواجهة مشكلة العملة التالفة"، على أن يتم فتح نقاط تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة الورقية التالفة من الفئة ذاتها.

وعبّر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، عن رفضه لهذا "الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين".

وأكد المركزي اليمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هذه العملة "تعدّ مزوّرة، كونها صادرة من كيان غير قانوني"، محذّرًا الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك المركزي في صنعاء، المستولى عليه من الحوثيين.