5 عناصر رئيسة تُحدد حقيقة انتعاش اقتصاد الصين

يُعد سوق العقارات والطاقة والصناعة والتعدين والتوظيف والأجور، العوامل الرئيسة الخمسة التي يُراقبها الاقتصاديون الصينيون لمعرفة ما إذا كان الانتعاش حقيقيًّا.

وبحسب موقع "بلومبيرغ"، بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام 2024 على أساس متين، مع انتعاش المصانع الصينية.

ويُحذر المحللون من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على النمو دون تحسن أوسع نطاقًا.

ويُنتظر أن توفر البيانات الرسمية المقرر صدورها، الثلاثاء، فحصًا واقعيًّا حول ما إذا كان الاقتصاد الصيني قد تجاوز المنعطف، بعد الركود المطول إثر وباء كورونا.

ومن المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمسح أجرته "بلومبيرغ"، ما يعزز الثقة بقدرة الحكومة على تحقيق هدفها السنوي البالغ حوالي 5%.