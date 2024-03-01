"بزنس إنسايدر": اقتصاد الصين لا ينهار

أثبت الاقتصاد الصيني، الذي يعد ثاني اقتصاد في العالم، أنه لا ينهار رغم التحديات التي تُحيط به، ويستطيع تحقيق الازدهار في بعض القطاعات، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".

وقال الموقع إن بعض القطاعات لا زالت تعمل بهدوء وبشكل جيد في "اقتصاد الصين ذي السرعتين"، رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين سجل أدنى مستوياته منذ 30 عامًا، واستمرار انخفاض معدل المواليد، وبلوغ البطالة بين الشباب مستويات مثيرة للقلق.

ومن ناحية أخرى، تنزف الأسواق المالية، وتشتعل سوق العقارات، وتبدو ديون الحكومات المحلية مثيرة للقلق، جنبًا إلى جنب مع خروج المستثمرين الأجانب بأعداد كبيرة، وفق الموقع.

ونقل "بزنس إنسايدر" عن كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم الصينية في "Alliance Bernstein"، جون لين، قوله: "ما نراه في الاقتصاد الصيني هو في الحقيقة أنه اقتصاد ذو سرعتين؛ أي قطاعات تنمو بسرعة كبيرة، وأخرى لا تزال تسير ببطء شديد".

وأضاف لين: "خارج مجال العقارات التي تضررت بشدة، بعد أن كانت جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الصيني، سواء في أجزاء من قطاع الاستهلاك أو بشكل خاص بالتصنيع، تعمل بعض الشركات بشكل جيد للغاية".

ولفت الموقع إلى أن الصين تدعم بشكل خاص، ما تسميه الصناعات "الثلاث الجديدة الخضراء": السيارات الكهربائية، بطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية، لدفع اقتصادها.

ونقل عن كبيرة الاقتصاديين في جامعة أكسفورد، لويز لو، قولها إنه من المقرر أن تحل الصناعات الجديدة في الاقتصاد الصيني محل الركائز "الثلاث القديمة": الأثاث، الملابس والأجهزة المنزلية.