الدولار يستهل 2024 بارتفاع والبتكوين تتجاوز 45 ألف دولار

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، في أول يوم تداول في العام الجديد مع تحول الاهتمام إلى بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع من المحتمل أن توفر دلالات على التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فيما ارتفعت عملة البتكوين فوق 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2022.

وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة، 2% منها مكاسب استمرت لعامين. وسجل المؤشر 101.44 في أحدث تداول مرتفعا 0.059% وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وتعرض الين الياباني للضرر الأكبر من صعود الدولار، إذ تراجعت العملة الآسيوية 0.35% إلى 141.36 ين للدولار، بعد أن هبط الين 7% في عام 2023.