أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت" على تباين، الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات تضخم جديدة.

ويترقب المستثمرون كذلك تصريحات سيدلي بها رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول وبدء الشركات في جني الأرباح الفصلية، وفق "رويترز".

ويترقب المتداولون بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها، الخميس، وبيانات أسعار المنتجين المتوقع صدورها، الجمعة، للحكم على التقدم الذي أحرزه مجلس الاحتياطي الاتحادي في مكافحة التضخم.

ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 5.66 نقطة أو 0.10% ليغلق عند 5572.84 نقطة، وفق "رويترز".

وكسب المؤشر "ناسداك المجمع" 49.58 نقطة أو 0.27% إلى 18403.74 نقطة.

ونزل المؤشر "داو جونز الصناعي" 31.14 نقطة أو 0.08% إلى 39344.73 نقطة