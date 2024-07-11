الذهب يواصل الارتفاع والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية‎

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية.

ومن المقرر صدور تلك البيانات في وقت لاحق اليوم بحثاً عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، وفق "رويترز"

وبحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2375.70 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2381.30 دولار.

وتراجع الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/ حزيران المقرر صدوره عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وتقرير مؤشر أسعار المنتجين المرتقب غداً الجمعة.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تدعم البيانات حالة التفاؤل بأن المركزي الأمريكي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال إدوارد مير المحلل لدى "ماركس" إن "أي مفاجأة هبوطية في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين قد تضعف الدولار وتدفع أسعار الذهب للارتفاع لمستوى 2400 دولار".

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية الأصل الذي يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.94 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2% إلى 991.80 دولار، وربح البلاديوم 0.6% إلى 992.30 دولار.