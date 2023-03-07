الذهب يهبط مع ترقب المتعاملين شهادة رئيس "الاتحادي" أمام الكونغرس

وتراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار، أمس الإثنين، لكن التراجع‭‭ ‬‬لا يزال محدوداً.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 % ؛ مما جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

من المقرر أن يدلي باول بشهادته نصف السنوية أمام الكونغرس اليوم وغداً. كما يصدر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر فبراير/شباط يوم الجمعة.

وقال هان تان كبير محللي الأسواق في "إكسينيتي"، إن مسار الذهب نحو زيادة مكاسبه سيتأثر بشدة هذا الأسبوع بالمؤشرات المحتملة حول السياسة النقدية من شهادة باول وتقرير الوظائف الأمريكية القادم.

وأضاف أنه إذا أظهرت بيانات الوظائف يوم الجمعة مرونة كبيرة في سوق العمل الأمريكية، فمن شأن ذلك تمهيد الطريق لمزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وقد يطيح بالمكاسب التي حققها الذهب منذ بداية الشهر.