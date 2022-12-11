الريال الإيراني يسجل مستوى منخفضا جديدا وسط الاضطرابات والعزلة

تراجع الريال الإيراني المتعثر إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، اليوم السبت، مع استمرار الاضطرابات وتزايد عزلة البلاد وسط الانتقادات الغربية للإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها إيران وعلاقاتها مع روسيا.

وجرى بيع الدولار بما يصل إلى 370 ألفا و200 ريال إيراني في السوق غير الرسمية ارتفاعا من 367 ألفا و300 ريال إيراني، الجمعة، وفقا لموقع الصرف الأجنبي "بونباست دوت كوم".

وفقد الريال 13.8% من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر/ أيلول في حجز الشرطة.

وقال موقع "إيكو إيران" الاقتصادي على الإنترنت إن التجار ليس لديهم أمل يذكر في إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية ويتوقعون تزايد الضغط الغربي بسبب قمع طهران للاحتجاجات وعلاقاتها العسكرية مع روسيا.