وسط أزمة اقتصادية حادة.. تونس تسعى لسن قانون استثمار جديد

ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد وسعي تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الذي جمدت معه المفاوضات منذ أشهر.

وحذرت وكالة الترقيم السيادي "ستاندرد آند بورز" مؤخرا من أن تصل تونس إلى حالة العجز عن دفع الديون إذا لم تتوصل إلى إبرام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي وأطراف خارجية أخرى.

وأكّدت الوكالة في تقرير صادر عنها حديثا أنّ غياب الاتفاق بين الطرفين سيكلف النظام البنكي التونسي ما بين 4،1 و 7،6 مليار دولار، أي ما بين 8 و14،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.